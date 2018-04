Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180405-2: Zeugen ...

180405-2: Zeugen vereitelten E-Bike Diebstahl- Brühl

Rhein-Erft-Kreis - Aufmerksame Zeugen haben am Mittwochabend (04. April) gegen 22:45 Uhr den Dieb an der Haltestelle Brühl-Mitte (Carl-Schurz-Straße) im Auge behalten und die Polizei verständigt. Polizisten nahmen den 38-Jährigen fest.

Die beiden Zeugen (17/18) kamen gerade zurück zu der Bahnhaltestelle, an der sie einige Stunden zuvor ihre Fahrräder abgestellt hatten. Sie sahen bereits von weitem einen 38-jährigen Mann an dem E-Bike des 18-Jährigen. Als sie näher kamen, kam der Tatverdächtige auf sie zu. Einer der beiden verwickelte ihn in ein Gespräch, während der andere die Polizei verständigte. Die Polizisten stellten fest, dass der Tatverdächtige das Spiralschloss gewaltsam geöffnet hatte. Ein zweites Schloss an dem E-Bike war noch unbeschädigt. Die Beamten nahmen den Dieb fest und brachten ihn zu einer Wache. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23 in Brühl dauern an. (wp)

