Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180410-4: Senior ...

180410-4: Senior verursachte mehrere Unfälle- Brühl

Rhein-Erft-Kreis - Ein Mann ist am Montag (09. April) um 14:50 Uhr mit seinem Auto in die Tiefgarage des Franziskanerhofs gefahren. Dort hat er drei Verkehrsunfälle verursacht und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern.

Der 89-Jährige aus Brühl verwechselte an der Zufahrt zur Tiefgarage zunächst das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr gegen die Schranke der Einfahrt. Diese fiel aus einer Verankerung. Ein Angestellter hing sie später wieder ein, so dass sie weiter funktionstüchtig war. In der Tiefgarage touchierte er ein parkendes Auto eines 83-Jährigen. Dieser saß mit einer weiteren Insassin bei dem Zusammenstoß noch in seinem Fahrzeug. Im Anschluss fuhr der Brühler frontal gegen eine Begrenzungsmauer und einen Türrahmen eines Durchgangs. Dort stieg er aus und ließ sein Auto stehen. Er nannte dem 83-jährigen Beteiligten seinen Namen und entfernte sich zu Fuß aus der Tiefgarage. Der Unfallbeteiligte verständigte die Polizei, die die Unfälle aufnahm. Eine knappe Stunde später erschien der Flüchtige an seinem Auto. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und untersagten ihm das weitere Führen von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen. Sein Auto wurde auf seinen Wunsch abgeschleppt. (wp)

