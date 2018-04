Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180411-4: Schwer ...

180411-4: Schwer verletzt nach Radunfall - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis - Ein 79-jähriger Mann aus Köln ist am Dienstag (10. April) mit seinem Fahrrad gestürzt. Bei dem Unfall verletzte er sich schwer.

Der Kölner fuhr gegen 14:45 Uhr auf dem Radweg des Mühlenwegs in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe einer Bushaltestelle hielt laut Angaben des 79-Jährigen ein schwarzes Auto am Fahrbahnrand. Eine Person öffnete die Beifahrertür des Wagens, wodurch der Radfahrer auf den Gehweg ausweichen musste. Um nicht gegen einen Glascontainer zu fahren, musste der Mann ein weiteres Mal ausweichen. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Autos sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Hürth unter der Telefonnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

