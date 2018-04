Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180412-3: Hochsitz ...

180412-3: Hochsitz beschädigt/ Kerpen

Rhein-Erft-Kreis - Unbekannte haben am Mittwoch (11. April) die Stützpfeiler mit einer Motorsäge durchtrennt.

Der zuständige Jäger (64) stellte gegen 18:00 Uhr fest, dass sein Hochsitz am Feldweg vor dem Wald Weiler Brüggen erheblich beschädigt wurde. Am Morgen war er gegen 08:00 Uhr noch unbeschädigt. Die unbekannten Täter zersägten zwei Stützbalken des circa zwei Meter hohen Hochsitzes mit einer Motorsäge und besprühten ihn mit Sprayfarbe. Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Waldes/Feldwegs Weiler Brüggen gesehen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0. (bb)

