Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180412-4: Hochwertiges ...

180412-4: Hochwertiges Auto entwendet - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12. April) hat eine unbekannte Person ein hochwertiges Auto gestohlen.

Der Fahrzeugbesitzer bemerkte am Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr, dass die/der Unbekannte seinen schwarzen Audi von seiner Grundstückseinfahrt entwendet hat. Der Geschädigte (55) hatte das Auto am Vorabend um 19:30 Uhr verschlossen auf seinem Grundstück in der Sindorfer Straße abgestellt. Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 zu wenden. (nh)

