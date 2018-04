Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180414-1: Mofafahrer ...

180414-1: Mofafahrer unter Drogeneinfluss - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis - Am Donnerstag (12. April) hat die Polizei einen 26-Jährigen kontrolliert.

Die Polizisten gaben gegen 19:45 Uhr an der Ecke Karlstraße/Adolf-Silverberg-Straße einem Mofafahrer Anhaltezeichen. Der Mofafahrer hielt nicht an und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Die Polizisten folgten ihm. Der Mann fuhr über einen Geh- und Radweg im Bereich der James-Watt-Straße. Eine Spaziergängerin mit einem Hund auf dem Fußweg musste zur Seite treten. Auf der Germaniastraße wich ein jugendlicher Fahrradfahrer auf einen Grünstreifen aus. Die Polizisten schalteten kurz Blaulicht und Martinshorn ein. Sie stellten den Mofafahrer, als er in der Burgstraße in eine Einfahrt bog. Der Beschuldigte räumte ein, dass sein Mofa deutlich höhere Geschwindigkeiten als erlaubt erreichen kann. Einen Führerschein hatte der Bedburger nicht. Die Beamten führten einen Drogenvortest durch, der positiv verlief. Daraufhin nahmen sie ihn mit zu einer Wache. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Polizisten leiteten Strafverfahren gegen den 26-Jährigen ein. Das Verkehrskommissariat bittet die Spaziergängerin und den Radfahrer, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (cb/es)

