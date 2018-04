Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180416-4: Feuerwehrmann ...

180416-4: Feuerwehrmann bei Brand im Gewerbegebiet verletzt- Bedburg

Rhein-Erft-Kreis - Auf einem Gelände im Gewerbegebiet "Mühlenerft" hat es am Samstag (14. April) gegen 22:35 Uhr gebrannt. Ein Feuerwehrmann erlitt Verletzungen bei der Brandbekämpfung.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Lagerplatz für Paletten und Müll auf einem umzäunten Gelände des Gewerbegebietes in Brand. Unter dem Müll befanden sich auch einige alte Gasflaschen. Bei der Brandbekämpfung verletzte sich ein 28-jähriger Feuerwehrmann. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Durch den Brand entstand eine starke Rauchentwicklung und Sachschaden an dort abgestellten Überseecontainern. Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern an. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter der Rufnummer 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (wp)

OTS: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/10374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_10374.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Leitungsstab/Sachgebiet 2 Polizeipressestelle Telefon: 02233 52-3305 Fax: 02233 52-3309 Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -