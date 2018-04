Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180424-2: Zeuge ...

180424-2: Zeuge informiert die Polizei. Verdächtiger bei versuchtem Diebstahl eines Fahrrades angetroffen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis - Am Montagnachmittag (23. April) beobachtete der Zeuge gegen 16:20 Uhr an dem Fahrradständer der Haltestelle Hürth-Hermülheim auf der Hans-Böckler-Straße einen Mann. Dieser beugte sich mehrfach an einem Fahrrad zum Fahrradschloss herunter und hantierte dort. Er hatte bereits ein Schloss eines Rades gewaltsam geöffnet. Polizisten trafen kurz darauf den beschriebenen Mann (34) an. Bei der Durchsuchung stellten sie Aufbruchwerkzeug sicher. Sie nahmen die Personalien des Mannes auf, erteilten einen Platzverweis und leiteten ein Strafverfahren ein. (cb)

