Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180504-3: Mädchen auf ...

180504-3: Mädchen auf Tretroller bei Verkehrsunfall verletzt- Hürth

Rhein-Erft-Kreis - Eine 8-Jährige ist am Mittwoch (02. Mai) um 13:30 Uhr auf der Kölner Straße an einem Fußgängerüberweg gestürzt. Dabei verletzte sie sich leicht.

Das Mädchen fuhr mit einem Tretroller auf dem Gehweg der Hermülheimer Straße in Richtung der Kölner Straße. An der Kreuzung zur Kölner Straße überquerte sie den Fußgängerüberweg. Ein Autofahrer bog in diesem Moment von der Hermülheimer Straße auf die Kölner Straße ab. Das Kind bremste stark ab, um einen Zusammenstoß auf dem Überweg zu verhindern. Dabei stürzte es und verletzte leicht. Der Autofahrer fuhr weiter. Zwei Männer halfen der 8-Jährigen auf, die anschließend mit ihrer Mutter ein Krankenhaus aufsuchte.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und den Autofahrer, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (wp)

OTS: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/10374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_10374.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Leitungsstab/Sachgebiet 2 Polizeipressestelle Telefon: 02233 52-3305 Fax: 02233 52-3309 Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -