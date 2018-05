Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180509-2: Alkohol am ...

180509-2: Alkohol am Steuer/ Hürth

Rhein-Erft-Kreis - Eine aufmerksame Zeugin hat Dienstagabend (8. Mai) einen betrunkenen Autofahrer bemerkt und den Notruf 110 gewählt.

Die Frau (61) hielt sich um 18:30 Uhr auf der Ernst-Reuter-Straße in Gleuel auf, als sie den grauen Kleinwagen bemerkte. Der Fahrer schwankte stark, bevor er in sein Auto stieg. Er bremste den Wagen mehrmals unkontrolliert ab und hupte grundlos. Die alarmierten Polizisten trafen in der Stumbshofstraße auf den 57-Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab 1,72 Promille. Ein Arzt entnahm dem Hürther auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Da sich der Mann sehr uneinsichtig zeigte, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel bis zu seiner Ausnüchterung sicher. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den 57-Jährigen wegen Fahren unter Alkoholeinfluss ein. (bb)

