Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180514-1: Auto ...

180514-1: Auto überschlug sich - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (13. Mai) auf der Bundesstraße 477 (B 477) hat sich das Auto einer 42-jährigen Frau aus Mönchengladbach überschlagen.

Als die Frau gegen 16:45 Uhr in den Kurvenbereich der B 477 in Fahrtrichtung der Einmündung B 477/B 55 fuhr, brach das Heck ihres Fahrzeugs nach links aus. Die 42-Jährige verlor die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich zweimal. Im Grünstreifen blieb das Auto liegen. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Ihre 8-jährige mitfahrende Tochter blieb unverletzt. Beide kamen für weitere Untersuchungen zunächst in ein Krankenhaus. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt. (nh)

