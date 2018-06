Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180601-3: Ladendieb ...

180601-3: Ladendieb festgenommen/ Wesseling

Rhein-Erft-Kreis - Ein Mann hat am Mittwoch (30. Mai) versucht, Waren im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin (50) eines Lebensmittelgeschäftes am Westring beobachtete gegen 13:00 Uhr einen Mann, der Bekleidungs- und Kosmetikartikel aus dem Sortiment nahm und in eine Sporttasche steckte. Als der Dieb die Tasche unter der Lichtschranke im Ausgangsbereich hindurch schieben wollte, stellte sich die 50-Jährige ihm in den Weg. In der Tasche fanden die Mitarbeiter des Marktes Waren im Wert von mehreren hundert Euro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, fest. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen besonders schweren Ladendiebstahls ein. (bb)

OTS: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/10374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_10374.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Leitungsstab/Sachgebiet 2 Polizeipressestelle Telefon: 02233 52-3305 Fax: 02233 52-3309 Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -