Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180604-4: Brand entstand ...

180604-4: Brand entstand in Küche - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis - Am Sonntagabend (03. Juni) hat es in einem Reihenhaus in der Straße "Rupperburg" gebrannt. Ein Hund kam zu Tode. Personen blieben unverletzt.

Der Brand brach gegen 19:15 Uhr in der Küche des Hauses aus. Nachdem ein 44-jähriger Bewohner vergeblich versucht hatte, das Feuer selbst zu löschen, verständigte er die Feuerwehr. Alle fünf Personen, die sich im Haus befanden, als das Feuer ausbrach, konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Nachdem die Feuerwehrleute den Brand gelöscht hatten, fanden sie im Wohnzimmer einen leblosen Hund. Das Kriminalkommissariat 11 hat das unbewohnbare Haus beschlagnahmt und gegen den 44-jährigen Mann ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. (nh)

