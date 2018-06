Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180606-1: Berauscht und ...

180606-1: Berauscht und ohne Helm auf Motorroller unterwegs/ Kerpen

Rhein-Erft-Kreis - Zwei Männer sind am Montagabend (4. Juni) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und stürzten.

Ein Polizeibeamter bemerkte den Motorroller gegen 22:10 Uhr auf der Schillerstraße. Die beiden Personen auf dem Roller trugen keinen Schutzhelm, am Roller fehlte das Kennzeichen. Das Kleinkraftrad fuhr mit hoher Geschwindigkeit in die Falladastraße ein. Als die beiden Personen die Anhaltezeichen des Streifenwagens bemerkten, beschleunigte der Fahrer den Motorroller weiter. Aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit und starken körperlichen Bewegungen des Sozius kam der Roller beim Abbiegen in die Goethestraße zu Fall. Fahrer (19) und Sozius (20) verletzten sich dabei leicht. Der Polizeibeamte kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungswagens um die beiden. In ihrer Atemluft nahm er starken Marihuanageruch wahr. Ein Rettungswagen brachte die Männer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt ihnen eine Blutprobe. Es besteht der Verdacht, dass das Kleinkraftrad technisch verändert wurde. Der Beamte stellte den Motorroller zur Beweissicherung sicher. Er leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer des Rollers und den Sozius wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Einfluss berauschender Mittel ein. Das Verkehrskommissariat in Hürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fahrer steht darüber hinaus im Verdacht, nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zu verfügen. (bb)

OTS: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/10374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_10374.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Leitungsstab/Sachgebiet 2 Polizeipressestelle Telefon: 02233 52-3305 Fax: 02233 52-3309 Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -