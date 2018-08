Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180813-5: Zwei Personen ...

180813-5: Zwei Personen nach Unfall schwer verletzt - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Roller auf der Römerstraße/Brockendorfer Weg erlitten am Montag (13. August) zwei Jugendliche (15 und 17 Jahre alt) schwere Verletzungen. Die beiden Jugendlichen fuhren gemeinsam auf einem Roller auf der Römerstraße, als sie gegen 13:00 Uhr mit einem Auto auf der Kreuzung Römerstraße/Brockendorfer Weg zusammenstießen. Nach notärztlicher Erstversorgung kam der 15-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik. Den 17-Jährigen brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Auto sowie der Roller wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Brockendorfer Weg in Höhe der Römerstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (nh)

