Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180814-4: Haus verwüstet ...

180814-4: Haus verwüstet vorgefunden - Brühl

Rhein-Erft-Kreis - Die Eltern eines 18-Jährigen fanden nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub ihr Haus in der Grubenstraße verwüstet vor. Zudem fehlten Wertgegenstände.

Die Familie war ohne ihren Sohn in einen mehrwöchigen Urlaub aufgebrochen. Als sie am Montagabend (13. August) zurückkehrten, stellten sie fest, dass ihr Haus äußerst verwüstet und vermüllt war. Teile der Inneneinrichtung waren zerstört. Zudem fehlten Wertgegenstände wie ein Fernseher, eine Spielekonsole, ein Router und Bargeld. Ihren Sohn trafen sie nicht an. Die Kriminalpolizei stellte vor Ort den Ausweis eines 15-Jährigen sicher und nahm die Ermittlungen auf. (nh)

