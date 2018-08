Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180814-5: Nach ...

180814-5: Nach Verkehrsunfall mit nicht zugelassenem Auto zu Fuß geflüchtet- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis - Ein Auto ist am Montag (13. August) um 14:35 Uhr beim Abbiegen gegen ein wartendes Fahrzeug gestoßen und weitergefahren. Anschließend flüchteten die Insassen zu Fuß. Polizisten fassten die beiden und stellten fest, dass sie keinen Führerschein haben und die Kennzeichen am Auto geklaut waren. Eine Zeugin informierte über den Notruf 110 die Polizei. Sie fuhr auf der Bundesstraße (B) 477 aus Niederaußem kommend hinter einem schwarzen Auto. An der Abfahrt der B 477 zur Landesstraße (L) 361 bog das Fahrzeug nach rechts Richtung Bedburg ab. Hierbei stieß der schwarze Wagen gegen ein an der Ampel wartendes Fahrzeug auf der L 361. Das schwarze Fahrzeug fuhr einige Meter weiter und hielt anschließend an. Die zwei Insassen (Mann und Frau) flüchteten zu Fuß in die linksseitige Böschung. Polizisten stellten kurz darauf beide Personen (18w/30m). Wer der beiden den schwarzen Wagen fuhr, wird ermittelt. Beide Personen haben keinen Führerschein. Die Polizisten stellten zudem fest, dass das Kennzeichen an dem schwarzen Auto am Montag (13. August) in Pulheim gestohlen worden war. Das schwarze Fahrzeug stellten die Beamten sicher. (cb)

OTS: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/10374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_10374.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Leitungsstab/Sachgebiet 2 Polizeipressestelle Telefon: 02233 52-3305 Fax: 02233 52-3309 Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de