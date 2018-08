Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180817-2: Autofahrer kam ...

180817-2: Autofahrer kam von Fahrbahn ab - Frechen

Rhein-Erft-Kreis - Am Donnerstagabend (16. August) ist ein 46-jähriger Mann von der Fahrbahn der Otto-Lindemann-Straße abgekommen und wurde dabei schwer verletzt.

Er fuhr in Richtung Frechener Innenstadt, als er gegen 21:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Sein Wagen schleuderte zurück auf die Straße und kollidierte mit einem Lärmschutzwall. In einem Graben rechts neben der Fahrspur blieb das Auto stehen. Zwei Zeugen (23/48) sahen das beschädigte Auto, hielten an und leisteten Erste Hilfe. Mit schweren Verletzungen kam der Mann in ein Krankenhaus. Sein Auto wurde abgeschleppt. Die Otto-Lindemann-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. (nh)

