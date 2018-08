Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180817-4: Getränkemarkt ...

180817-4: Getränkemarkt überfallen - Fahndungsfoto - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis - Die Polizei veröffentlicht ein Fahndungsfoto und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am 28. Juli (Samstag) hat ein unbekannter Täter einen Getränkemarkt in der Wiesenstraße überfallen und Bargeld geraubt. Als ein Angestellter (46) gegen 18:15 Uhr das Geschäft schloss, überraschte ihn der Unbekannte in dessen Büro. Der Räuber forderte den 46-Jährigen mit vorgehaltener Schusswaffe auf, ihm Bargeld aus einem Tresor auszuhändigen. Mit seiner Beute flüchtete er fußläufig. Laut Zeugenangaben handelte es sich um einen maskierten und zirka 180 Zentimeter großen Mann. Auffällig war ein Totenkopfmotiv auf seiner Maske. Zudem trug er einen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe. Wir berichteten den Vorfall mit einer Pressemeldung vom 30. Juli 2017 (180730-3). Das veröffentlichte Foto ist ein Originalbild der Überwachungskamera und zeigt den Täter. Wer kann Angaben zu der Person machen? Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter Telefon 02233 52-0. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgelobt. (nh)

