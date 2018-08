Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180820-2 : Einbruch in ...

180820-2 : Einbruch in Pfarrbüro - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis - Die Polizei sucht Zeugen. Unbekannte brachen zwischen Freitagvormittag (17. August) und Samstagmorgen (18. August) in das Pfarrbüro einer evangelischen Kirchengemeinde in der Horionstraße ein. Sie entwendeten unter anderem einen Tresor, der am Samstagabend (18. August) in Köln, in der Butzweilerstraße / Rochusstraße gefunden wurde. Zeugen, die in der Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 21, in Bergheim unter Telefonnummer 02233 52-0, zu melden. (cb)

