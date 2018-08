Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180821-2: Einbruch in ...

180821-2: Einbruch in Waldkindergarten- Bedburg

Rhein-Erft-Kreis - Unbekannte Täter sind am Wochenende (zwischen Samstag, 18. und Montag 20. August) in den Waldkindergarten "Waldwichtel" auf der Gustav-Heinemann-Straße eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Täter öffneten mehrere Fenster gewaltsam und stiegen in das Gebäude ein. Dort durchwühlten sie die Räume und stahlen, nach derzeitigen Erkenntnissen, ein Laptop. Am Montagmorgen bemerkten Mitarbeiter den Einbruch. Hinweise nimmt in diesem Fall das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

