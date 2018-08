Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180824-2: Ladendieb ...

180824-2: Ladendieb festgenommen- Hürth

Rhein-Erft-Kreis - Am Donnerstag (23. August) um 16:15 Uhr hat ein Mann versucht mehrere T-Shirts in einem Bekleidungsmarkt auf der Theresienhöhe, Einkaufszentrum (EKZ) zu entwenden. Bei seiner Festnahme gab er falsche Personalien an. Ein Zeuge bemerkte den 20-jährigen Mann, als er mit mehreren T-Shirts in eine Umkleide ging. Heraus kam er lediglich mit einem. Anschließend beabsichtigte er das Geschäft im EKZ zu verlassen. Der Zeuge (52) sprach den Mann an und bat ihn in die Büroräume. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass er die Kleidungsstücke in eine Tüte gepackt hatte. Die Beamten nahmen ihn fest und mit zu einer Polizeiwache. Schnell stand fest, dass die Personalien, die er dem Zeugen angegeben hatte, nicht stimmten. Polizisten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an. (wp)

