Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180827-2: Ladendieb ...

180827-2: Ladendieb schlug Detektiv - Brühl

Rhein-Erft-Kreis - Der Detektiv eines Supermarktes in der Berzdorfer Straße hat am Samstagabend (25. August) um 21:00 Uhr einen Diebstahl beobachtet. Als er den Mann festhielt wurde er von ihm geschlagen. Der Detektiv sah, wie der 23-Jährige die Verpackung von einem Gegenstand öffnete, die Ware in seine Hose steckte und die leere Verpackung zurück ins Regal legte. Als der Mann den Detektiv erkannte, rannte er an der Kasse vorbei und warf andere Waren hinter die Kasse. Der Detektiv holte den Mann ein und hielt ihn fest. Daraufhin schlug der 23-Jährige den Ladendetektiv und beide stürzten zu Boden. Verletzt wurde niemand. Die Beamten nahmen den 23-Jährigen zur Personalienfeststellung mit zu einer Wache und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Die entwendete Ware gaben sie an den Supermarkt zurück. (cb)

