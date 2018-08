Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180828-3: Verkehrsunfall ...

180828-3: Verkehrsunfall mit einer Verletzten- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis - Eine Autofahrerin ist am Dienstag (28. August) um 06:35 Uhr mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und verletzte sich schwer.

Die 31-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Straße "Am Alten Fließ" in Richtung Glessen. In Höhe einer Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Bei dem Unfall erlitt die Pulheimerin schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden. Auf ihren Wunsch verständigten Polizisten ein Abschleppunternehmen.

An dem Lkw entstand Sachschaden. Er blieb fahrbereit, so dass der unverletzte Fahrer (45) seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fortsetzen konnte.

Die Feuerwehr Glessen unterstützte die Polizisten bei der Unfallaufnahme. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (wp)

