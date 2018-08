Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180829-2: Radfahrer ...

180829-2: Radfahrer leicht verletzt- LKW flüchtig - Brühl

Rhein-Erft-Kreis - Am Dienstagmorgen (28. August) um 05:30 Uhr hat ein Lkw-Fahrer einen Radfahrer auf der Euskirchener Straße touchiert. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Lkw fuhr weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 45-jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrrad auf der Euskirchener Straße in Richtung Römerstraße. Von hinten näherte sich ein Lastkraftwagen mit Anhänger und berührte den Radfahrer. Er stürzte und verletzte sich leicht. Der Lkw-Fahrer fuhr in Richtung Römerstraße weiter. Der Radfahrer ließ sich von der Unfallörtlichkeit abholen. Das Verkehrskommissariat in Hürth bittet Zeugen, die Angaben zu dem Lkw machen können, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (cb)

OTS: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/10374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_10374.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Leitungsstab/Sachgebiet 2 Polizeipressestelle Telefon: 02233 52-3305 Fax: 02233 52-3309 Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de