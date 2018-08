Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180831-5: Festnahme nach ...

180831-5: Festnahme nach Streitigkeiten- Brühl

Rhein-Erft-Kreis - Zwei Männer sind am Freitag (31. August) gegen 16:00 Uhr auf der Uhlstraße in der Fußgängerzone in einem Streit geraten. Dabei verletzte einer der Männer den anderen mit einem Messer.

Die beiden Männer aus Brühl (75/49) kannten sich bereits vor dem Vorfall. Zunächst unterhielten sie sich. Im weiteren Verlauf gab es eine Auseinandersetzung. Die Gründe hierfür sind derzeit noch unklar. Als der 49-Jährige die Örtlichkeit verließ, zog der 75-Jährige ein Messer und verletzte den Jüngeren leicht am Arm. Passanten verständigten Polizei und Rettungskräfte. Als die Polizisten eintrafen und den 75-Jährigen ansprachen, hielt dieser noch das Messer in der Hand. Auf Ansprache der Polizisten legte er dieses ab und wurde bei seiner anschließenden Festnahme leicht verletzt. Beide Beteiligte wurden kurzzeitig durch Rettungskräfte behandelt. Den 75-Jährigen brachten die Beamten zu einer Polizeidienststelle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Die Ermittlungen dauern an. (wp)

OTS: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/10374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_10374.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Leitungsstab/Sachgebiet 2 Polizeipressestelle Telefon: 02233 52-3305 Fax: 02233 52-3309 Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de