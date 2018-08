Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180831-5: Radfahrer bei ...

180831-5: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt. Auto fuhr weiter. -Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis - Ein silberfarbener Wagen touchierte den Radfahrer am Hinterrad. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Das Auto fuhr in Richtung Bergheim weiter. Der 19-jährige Radfahrer fuhr am Mittwochmorgen (30.August) gegen 10:45 Uhr auf dem linken Radweg der Kreisstraße 42 in Richtung Elsdorf. Beim Überqueren der Bundesstraße 477, an dem dortigen Kreisverkehr, touchierte ein silberfarbenes Auto das Hinterrad des 19-Jährigen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Das Auto fuhr weiter in Richtung Bergheim. Der 19-Jährige suchte eigenständig einen Arzt auf. Die Polizei bittet Zeugen, die die Unfall gesehen haben und Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter Telefon 02233 52-0, zu melden. (cb)

OTS: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/10374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_10374.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Leitungsstab/Sachgebiet 2 Polizeipressestelle Telefon: 02233 52-3305 Fax: 02233 52-3309 Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de