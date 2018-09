Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180903-3: Diebe ...

180903-3: Diebe flüchteten - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis - Ein Unbekannter ist am Sonntagmorgen (02. September) um 04:05 Uhr in ein Auto in der Klosterhütte eingebrochen. Einen 39-jährigen Komplizen, der mit seinem Hund "Schmiere" gestanden hatte, nahm die Polizei fest.

Um 04:05 Uhr kehrten Bewohner eines Hauses auf der Klosterhütte nach Hause zurück. In der Einfahrt bemerkte einer der Zeugen (19) einen Mann in dem Auto der Familie. Sofort lief er zum Fahrzeug und traf dort auf den Dieb. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute über die Beifahrerseite in Richtung Sindorfer Straße. Zeitgleich floh sein Komplize, der mit einem Hund "Schmiere" gestanden hatte. Ein weiterer Zeuge verständigte die Polizei, die den 39-Jährigen auf der Wiedenaustraße festnahm. Der flüchtige Dieb hatte kurze, braune Haare und trug einen Rucksack auf dem Rücken. Der 39-Jährige, bei dem die Polizisten Aufbruchswerkzeug sicherstellten, nahmen die Beamten mit zu einer Polizeidienststelle. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

