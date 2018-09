Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180911-5: Widerstand ...

180911-5: Widerstand nach Verkehrskontrolle/ Wesseling

Rhein-Erft-Kreis - Ein Ehepaar hat am Montagvormittag (10. September) die Herausgabe ihrer Personalien verweigert und Polizisten angegriffen.

Die Polizisten kontrollierten gegen 11:30 Uhr den Verkehr im Bereich Westring/Wilhelm-Rieländer-Straße. Eine Beifahrerin in einem vorbeifahrenden Auto war während der Fahrt nicht angeschnallt. Auf der Wilhelm-Rieländer-Straße sprachen die Polizisten die Frau (66) auf dem Gehweg an. Die Dame war gegenüber den Beamten aggressiv und weigerte sich, ihre Personalien preiszugeben. Ihr Ehemann (70), der den Wagen zuvor lenkte, kam hinzu und war ebenfalls sehr aufgebracht. Beide brüllten und beleidigten die Polizisten. Diese forderten auch den 70-Jährigen auf, sich auszuweisen. Dies lehnte er ab. Nach mehrmaliger Aufforderung ballte er die Fäuste in Richtung der Beamten. Als ein Polizist ihn nach seinem Personalausweis durchsuchen wollte, schlug er mit der Faust in Richtung des Kopfes des Beamten. Er wich aus und wurde leicht im Oberkörperbereich getroffen.

Während die Beamten dem Mann Handfesseln anlegten, klagte dieser über Unwohlsein. Er ließ sich auf den Asphalt sacken. Nach kurzer Zeit fing er wieder an zu schreien. Ein hinzugerufener Rettungswagen kümmerte sich vor Ort um den 70-Jährigen. Dieser benötigte keine weitere medizinische Versorgung und konnte mit seiner Frau nach Hause gehen. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Missachtung der Anschnallpflicht erwartet das Ehepaar eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte. (bb)

