Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 180926-1: Golfcart ...

180926-1: Golfcart gestohlen und an der Erft zurückgelassen- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis - Unbekannte haben am Dienstagvormittag (25. September) gegen 09:30 Uhr im Technologiepark "Zum Frenser Feld" einen Golfcart entwendet. Dieser konnte wenig später an der Erft (Sandstraße) aufgefunden werden. Zwei Männer betraten das Gelände einer Halle im Technologiepark. Dort stand das Fahrzeug, das nur für diesen Bereich eingesetzt wird. Der Fahrer war mit Ladetätigkeiten beschäftigt. In dieser Zeit entwendeten zwei Männer den Cart. Einer fuhr mit diesem in Richtung Frenser Straße davon, während der zweite Täter ihn auf einem Fahrrad begleitete. Auf einem Fuß- und Radweg an der Erft (Sandstraße) ließen sie den Cart stehen und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Mann auf dem Cart hatte dunkle, kurze Haare und trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke, eine graue Hose, schwarze Schuhe und ein Kapuzenshirt. Sein Komplize auf dem Fahrrad war von schlanker Statur und trug ein schwarzes Kapuzenshirt, graue Jeans, dunkle Schuhe und einen dunklen Rucksack. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

OTS: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/10374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_10374.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Leitungsstab/Sachgebiet 2 Polizeipressestelle Telefon: 02233 52-3305 Fax: 02233 52-3309 Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de