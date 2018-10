Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 181002-1: Mann nach ...

181002-1: Mann nach Motorraddiebstahl festgenommen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis - Die Polizei hat am Montag (01. Oktober) einen 49-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, ein Motorrad gestohlen zu haben.

Polizeibeamte erhielten einen Zeugenhinweis, dass sich vor einem Haus in der Fließstraße ein Mitte September in Buir entwendetes Motorrad befindet. An dem Motorrad befanden sich Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges. Eine weitere Zeugin wies die Beamten vor Ort darauf hin, dass sie den Tatverdächtigen regelmäßig auf dem gestohlenen Motorrad gesehen habe. Gegen 20:30 Uhr nahmen die Polizisten den Mann an seiner Wohnanschrift fest. Zudem stellten sie Betäubungsmittel sicher. Der 49-Jährige gab an, Drogen konsumiert zu haben und nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Ein Arzt entnahm ihm daher auf einer Wache eine Blutprobe. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (nh)

