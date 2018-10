Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 181009-5: Ohne zu ...

181009-5: Ohne zu schauen auf die Straße gelaufen/ Bergheim

Rhein-Erft-Kreis - Ein Fußgänger wollte seinen Bus erreichen und lief gegen ein Auto. Er verletzte sich schwer. Der 21-Jährige fuhr am Montagnachmittag (8. Oktober) gegen 16:45 Uhr mit einem Bus auf der Oberaußemer Straße in Richtung Oberaußem. In Höhe der Haltestellen kurz hinter der Paulusstraße stieg er aus. Um den Bus auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu erreichen, lief er nach eigenen Angaben ohne zu Schauen auf die Straße. Dabei prallte er gegen das Auto eines 37-Jährigen, der auf der Oberaußemer Straße ebenfalls in Richtung Oberaußem fuhr. Der 21-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. (bb)

