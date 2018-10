Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 181010-1: Brand eines ...

181010-1: Brand eines Müllcontainers geklärt - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis - Die Brandermittler des Kriminalkommissariates 11 haben einen Tatverdächtigen ermittelt. Am Sonntag (09. September) bemerkte ein Zeuge des Wohnparks gegen 00:30 Uhr einen brennenden Abfallcontainer im Müllraum des Mehrfamilienhauses. Er informierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Eine Bewohnerin wurde durch den Rauch leicht verletzt. Die Brandermittler des Kriminalkommissariates 11 ermittelten anhand einer Videoüberwachung einen 57-jährigen Mann aus Bergheim als Tatverdächtigen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie in seiner Wohnung Beweismittel (Tatkleidung). Gegenüber der Polizei räumte der 57-Jährige die Tat ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (cb)

