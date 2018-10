Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 181029-1: Aktionswoche ...

181029-1: Aktionswoche gegen Wohnungseinbruch- Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis - Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche "Riegel vor! Sicher ist Sicherer." vom 24.10.18 bis 31.10.2018 weist die Polizei im Rhein-Erft-Kreis Sie täglich auf die Einbruchstatorte hin.

Von Sonntag (28. Oktober, 06:00 Uhr) auf Montag (29. Oktober 06:00 Uhr) brachen Unbekannte in Frechen (2), Erftstadt (1) und Wesseling (1) in insgesamt vier Wohnhäuser ein. Bei beiden Taten in Frechen scheiterten die Täter und gelangten nicht in die Häuser. Verschließen Sie immer Ihre Haus-/Wohnungstür, auch wenn Sie nur kurz weggehen. Eine nur ins Schloss gezogene Tür öffnet ein Täter in Sekundenschnelle. Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern tagsüber geschlossen. Prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners, wer ins Haus will (z. B. durch einen Blick aus dem Fenster). Lassen Sie nur Personen herein, die zu Ihnen wollen oder die bekanntermaßen "ins Haus gehören". Weitere Hinweise finden Sie unter www.riegelvor.de und zu unserem kostenlosen Beratungsangebot unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/riegel-vor-beratung stermine. (wp)

