Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 181031-1: Aktionswoche ...

181031-1: Aktionswoche gegen Wohnungseinbruch- Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis - Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche "Riegel vor! Sicher ist Sicherer." vom 24.10.18 bis 31.10.2018 weist die Polizei im Rhein-Erft-Kreis Sie täglich auf die Einbruchstatorte hin.

Von Dienstag (30. Oktober, 06:00 Uhr) auf Mittwoch (31. Oktober, 06:00 Uhr) brachen Unbekannte in Wesseling und Kerpen in zwei Wohnhäuser ein. Bei der Tat in Kerpen scheiterten die Täter und gelangten nicht in das Haus. Verschließen Sie bitte immer Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen, denn gekippte Fenster sind wie offene Fenster.

Sichern Sie auch die Fenster und Balkontüren in den oberen Stockwerken, da Einbrecher manchmal wahre Kletterkünstler sind. Leitern, Gartenmöbel, Kisten, Mülltonnen, Rankgerüste usw. können als Kletterhilfen dienen. Lassen Sie Rollläden nur nachts herunter, sonst entsteht tagsüber der Eindruck, die Bewohner seien nicht da.

Weitere Hinweise finden Sie unter www.riegelvor.de sowie im Rahmen unseres kostenlosen Beratungsangebotes unter https://rhein-erft-kreis .polizei.nrw/termin/riegel-vor-beratungstermine. (wp)

