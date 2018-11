Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 181104-1: Alkoholisiert ...

181104-1: Alkoholisiert gegen Baum gefahren- Wesseling

Rhein-Erft-Kreis - Der 56- jährige Mann aus Zülpich verletzte sich bei diesem Unfall. Er war in der Nacht von Freitag auf Samstag (03.11. gegen 03:15 Uhr) mit seinem PKW auf der Urfelder Straße (L 190) aus Bornheim kommend in Richtung Wesseling unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Eichholzer Straße geriet er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen großen Baum. Hinzugekommene Passanten halfen dem Mann die Unfallstelle bis zum Eintreffen der eingesetzten Polizisten abzusichern. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten diese bei dem Mann Alkoholgeruch im Atem fest. Er erlitt durch den Aufprall Verletzungen, aufgrund derer er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das Fahrzeug wurde so schwer beschädigt, dass es durch einen Abschlepper von der Unfallstelle entfernt wurde. Dem Fahrer wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde durch die Polizei einbehalten. (pw)

