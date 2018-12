Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 181205-2: Auto durch ...

181205-2: Auto durch Projektil beschädigt - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis - Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Samstagabend (1. Dezember) 22:00 Uhr bis Sonntagmorgen (2. Dezember) 11:00 Uhr parkte auf dem Kastanienweg ein Auto. Der Fahrer stellte am Sonntagmorgen Beschädigungen in der Motorhaube, an einem Scheinwerfer und am Kühlergrill fest und erstattete eine Anzeige. Untersuchungen ergaben, dass die Beschädigungen durch ein Projektil einer Schusswaffe entstanden sind. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 suchen Zeugen. Sie fragen: Wer hat in der Tatzeit die Schussabgabe gehört? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 02233 52-0. (cb)

OTS: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/10374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_10374.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Leitungsstab/Sachgebiet 2 Polizeipressestelle Telefon: 02233 52-3305 Fax: 02233 52-3309 Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de