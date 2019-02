Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 190214-1: ...

190214-1: Automatenaufbrecher gefasst- Brühl

Rhein-Erft-Kreis - Eine aufmerksame Zeugin (38) hat am Mittwochmorgen (13. Februar) einen Mann bemerkt, der vergeblich versucht hatte, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen.

Zunächst fiel der 38-Jährigen ein Fahrrad auf, das auf der Straße "In der Maar" abgestellt war. Als sie näher hinsah, bemerkte sie einen Mann, der versuchte, einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Aus sicherer Entfernung beobachtete sie ihn weiter und verständigte über den Notruf die Polizei. Als ein Auto vorbeifuhr, duckte der Täter sich, ließ sein Werkzeug vor Ort liegen und fuhr mit dem Fahrrad ohne Beute in Richtung Mertener Straße davon.

Dank der guten Beschreibung durch die Zeugin trafen die Beamten den 47-Jährigen am Ende der Mertener Straße an. Sie nahmen ihn fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,42 Promille. Zudem räumte der Tatverdächtige ein, zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Arzt entnahm ihm auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (wp)

