Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 190226-2: Radfahrer zog ...

190226-2: Radfahrer zog sich auf unbekannte Weise Verletzungen zu - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis - Die Polizei sucht Zeugen: Ein 58-jähriger Mann hat sich am 14. Februar (Donnerstag) auf bislang unbekannte Weise Verletzungen bei einer Radtour zugezogen.

Der 58-Jährige war am Valentinstag mit dem Fahrrad auf dem Weg von Köln nach Wesseling. Als er am Zielort ankam, war er verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Da er sich nicht daran erinnern kann, wie er sich die Unfallverletzungen zugezogen hat, bittet die Polizei um Mithilfe. Der 58-Jährige war um zirka 10:15 Uhr in der Rösrather Straße in Köln losgefahren. Gegen 12:00 Uhr erreichte er seine Firma in der Jägerstraße in Wesseling-Urfeld. Von dort fuhr er weiter nach Wesseling. Erst am Abend gegen 18:00 Uhr kam er an seiner Anschrift im Sachsenweg an. Die Verletzungen muss sich der Mann nach ersten Erkenntnissen zwischen 10:15 und etwa 12:00 Uhr zugezogen haben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den rund 190 Zentimeter großen Mann von kräftiger Statur am 14. Februar gesehen haben und Angaben zu einem möglichen Unfall/Sturz machen können. Er trug eine blaue Softshell-Jacke sowie blaue Jeans und fuhr auf einem schwarzen Mountainbike. Hinweise bitte telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0. (nh)

OTS: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/10374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_10374.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Leitungsstab/Sachgebiet 2 Polizeipressestelle Telefon: 02233 52-3305 Fax: 02233 52-3309 Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de