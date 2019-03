Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 190312-2: Radfahrer ...

190312-2: Radfahrer flüchtete vor Polizei - Hürth

Rhein-Erft-Kreis - Nach einer Verkehrskontrolle ist am Montagabend (11. März) ein 18-jähriger Radfahrer vor der Polizei geflüchtet. Er führte Marihuana mit sich.

Polizisten hielten den 18-Jährigen gegen 21:15 Uhr auf der Hans-Böckler-Straße an, da er ohne Licht unterwegs war. Der Radfahrer gab gegenüber den Beamten an, keine Ausweispapiere mit sich zu führen. Als die Polizisten beabsichtigten, ihn zu durchsuchen, ergriff er schlagartig mit seinem Rad die Flucht. In der Herrmann-Löns-Straße holten ihn die Beamten ein. Der 18-Jährige verlangsamte daraufhin seine Fahrt und warf eine Tüte mit einer kleinen Menge Marihuana weg. Zur Identitätsfeststellung brachten die Ordnungshüter ihn zu einer Polizeiwache. Die Drogen stellten sie sicher. Den 18-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (nh)

