Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 190314-3: Mann leuchtete ...

190314-3: Mann leuchtete in mehrere Autos - Brühl

Rhein-Erft-Kreis - In der Nacht auf Donnerstag (14. März) hat ein Zeuge einen Mann dabei beobachtet, wie dieser mit einer Lampe in mehrere Autos leuchtete.

Der Zeuge (63) verständigte gegen 02:15 Uhr die Polizei und schilderte den Beamten, dass sich ein Mann in der Wilhelmstraße verdächtig verhielte und mit einer Lampe in diverse Autos leuchtete. Die Polizisten trafen den Verdächtigen in Höhe der Jordanstraße an. Der 35-Jährige führte neben zwei Taschenlampen, einem Schraubendreher und Werkzeug trotz vollkommener Dunkelheit auch eine Sonnenbrille und ein Warndreieck mit sich. Weiterhin fanden die Beamten bei ihm ein Smartphone sowie ein Smartphone-Ladekabel - allerdings eines anderen Herstellers. Einen schlüssigen Grund, warum er die Gegenstände nachts mit sich trug, konnte er den Polizisten nicht nennen. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen wegen eines möglichen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen aufgenommen. (nh)

