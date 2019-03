Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 190319-3: ...

190319-3: Personenkontrolle mit Folgen - Kerpen/Brühl

Rhein-Erft-Kreis - Polizisten überprüften einen Mann, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Die weiteren Ermittlungen brachten Erstaunliches zu Tage.

Am Sonntag (17. März) überprüften Beamte um 09:30 Uhr einen 39-Jährigen auf der Hauptstraße. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf einen Ersatzhaftbefehl (Zahlung einer Geldstrafe oder ersatzweise Haft). Sie nahmen den Mann fest und brachten ihn in eine Polizeiwache. In der Geldbörse des Mannes fanden die Beamten einen Führerschein, den er eigentlich gar nicht hätte haben dürfen. Nach Angaben der Führerscheinstelle lag gegen den Mann eine unanfechtbare Entziehung der Fahrerlaubnis aus dem Jahre 2016 vor. Den aufgefundenen Führerschein gab er seinerzeit nicht ab. Sein Arbeitgeber, ein Transportunternehmer aus Brühl, erschien in der Polizeiwache und gab an, dass der 39-Jährige einer seiner Fahrer sei. Damit stand fest, dass der Mann seit nunmehr knapp drei Jahren ohne Fahrerlaubnis Kraftfahrzeuge nutzte. Zu guter Letzt fanden die Beamten in seiner Kleidung Drogen. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. (bm)

OTS: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/10374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_10374.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Leitungsstab/Sachgebiet 2 Polizeipressestelle Telefon: 02233 52-3305 Fax: 02233 52-3309 Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de