Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 190322-3: Rollerfahrerin ...

190322-3: Rollerfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis - Am Mittwochnachmittag (20. März) wurde eine 68-jährige Rollerfahrerin bei einem Unfall auf der Venloer Straße schwer verletzt.

Die Frau fuhr gegen 16:15 Uhr von einem Parkplatz auf die Venloer Straße in Richtung Pulheim. Laut Zeugenangaben verlor sie die Kontrolle über ihren Roller und fuhr über eine Verkehrsinsel in ein Schaufenster einer Bäckerei. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Roller verblieb abgestellt auf einem Parkplatz neben der Bäckerei. Eigenen Angaben zufolge fährt die 68-Jährige erst seit einigen Wochen Roller. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt das Verkehrskommissariat. (nh)

