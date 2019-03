Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 190323-2: Fahndung nach ...

190323-2: Fahndung nach Sexualdelikt - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Mann, der zur Tatzeit die abgebildete rote Jacke trug.

Am Freitag (15. März) wurde eine 41-jährige Frau um 18:40 Uhr auf der Erftallee in Bergheim von einen unbekannten Mann sexuell belästigt. Danach flüchtete er wortlos in Richtung "Am Knüchelsdamm". Zuvor wurde der Mann von einer unabhängigen Zeugin einige Minuten vorher in der Nähe der Erftallee in der Parkanlage am Amtsgericht Bergheim gesehen und er folgte dieser. Zu einem sexuellen Übergriff kam es hierbei nicht.

Beide Frauen beschrieben den Mann wie folgt: Männlich, etwa 30 bis 45 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger/kompakter Statur. Er hatte ein rundes, leicht gebräuntes Gesicht mit dunklen Augen und sehr kurz rasierten, dunklen Haaren sowie einen leichten Dreitagebart. Der Täter trug eine dunkle Hose, weiße Schuhe und eine knallrote Allwetterjacke mit Kapuze mit grau/anthrazitfarbenen, dicken Längsstreifen im vorderen Bereich.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu solch einer Jacke geben? Wer hat den Mann vor oder nach der Tat im Bereich des Amtsgerichtes Bergheim sowie der Parkanlage vor oder nach der Tatausführung gesehen? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 über 02233 52-0. Auf der Seite https://polizei.nrw/fahndungen finden Sie alle veröffentlichten Fahndungen der Kreispolizeibehörde. (bm)

