Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 190327-1: ...

190327-1: Alkoholisierter Autofahrer blockierte Einfahrt - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis - Am Dienstag (26. März) hat ein alkoholisierter Autofahrer eine Einfahrt in der Grevenbroicher Straße blockiert.

Um 17:30 Uhr beabsichtigte eine 65-jährige Frau, mit ihrem Wagen aus einer Einfahrt zu fahren. Dabei bemerkte sie ein Auto, das schräg auf dem Bürgersteig stand und die Einfahrt blockierte. Auf dem Fahrersitz des Autos saß ein 36-jähriger Mann aus Bedburg, der nicht ansprechbar war. Die 65-Jährige wählte den Notruf. Als Polizisten eintrafen und an einer Scheibe des verschlossenen Wagens klopften, kam der Mann langsam zu Bewusstsein. Die Beamten nahmen in der Atemluft des 36-Jährigen einen starken Alkoholgeruch wahr. Einen Alkoholvortest konnten sie aufgrund der starken Alkoholisierung des Mannes nicht durchführen. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe. Die Polizisten verschoben das Auto, sodass keine Verkehrsbehinderung mehr bestand und stellten den Autoschlüssel sicher. Zudem fertigten sie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (nh)

OTS: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/10374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_10374.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Leitungsstab/Sachgebiet 2 Polizeipressestelle Telefon: 02233 52-3305 Fax: 02233 52-3309 Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de