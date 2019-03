Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 190328-3: Ehemann mit ...

190328-3: Ehemann mit Auto touchiert/ Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis - Eine 77-Jährige hat am Mittwochnachmittag (27. März) beim Rückwärtsfahren ihren Ehemann übersehen. Er zog sich schwere Verletzungen zu.

Gegen 16:00 Uhr beabsichtigte die Anwohnerin der Wilhelm-Leuschner-Straße rückwärts aus ihrer Einfahrt auszufahren. Dabei übersah sie nach eigenen Angaben ihren Ehemann, der in der Einfahrt stand und in Richtung Straße blickte. Mit der Stoßstange stieß sie gegen ihn. Der 76-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Wagen entstand kein Schaden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (bb)

