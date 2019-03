Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 190328-4: Fremdkörper in ...

190328-4: Fremdkörper in Kartoffelchipstüten - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis - Die Polizei bearbeitet derzeit einen Fall, bei dem es um manipuliertes Wurfmaterial des Bergheimer Karnevalszuges geht.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachtes der versuchten, gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt nach einem Hinweis eines aufmerksamen Ehepaares aus Bergheim eingeleitet. Das betroffene Ehepaar stand am Sonntag (10. März) während des Bergheimer Karnevalszuges in der Brückenstraße. Dort fingen sie mehrere Chipsbeutel. Beim Öffnen fanden sie nach eigenen Angaben neben den Chips Fremdkörper in den Beuteln.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere manipulierte Beutel im Umlauf sind, richtet sich der Appell insbesondere an die Zuggäste, die am Sonntag gleichartige Beutel fingen und diese noch nicht prüften. Um Gesundheitsgefahren auszuschließen, werden diese Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich die Beutel besonders genau anzuschauen. Bei eventuellen Funden bittet die Polizei um Hinweise an das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0. (bm)

