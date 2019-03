Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / 190330-1: Siebenfacher ...

190330-1: Siebenfacher Betrugsversuch scheiterte - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis - Die Anrufer gaukelten vor Polizeibeamte zu sein und verlangten Angaben zu Bargeld und Schmuck.

In der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 20:45 Uhr riefen "falsche Polizeibeamte" am Donnerstagabend (28. März) Bürgerinnen und Bürger der Ortslage Stommeln an und wollten unter fadenscheinigen Erzählungen Erkenntnisse über vorhandene Bargeld- oder Schmuckbestände erlangen. In allen (!) Fällen blieben die zumeist älteren Angerufenen besonnen und gingen den Betrügern nicht auf den Leim. Sie beendeten die Gespräche, so dass es in der Folge in keinem Fall zu einem finanziellen Schaden gekommen ist.

Die Betrugsmasche scheint im Rhein-Erft-Kreis bekannt zu sein. Das freut die Polizei und rät jedem weiteren Betroffenen, sich ebenfalls nicht auf geschilderte Sachverhalte einzulassen, ohne sich rückzuversichern. Rufen Sie über den Notruf 110 die Polizei und zeigen sie diese Betrugsmasche an. (bm)

