Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / Alkoholisierter ...

Alkoholisierter Autofahrer konnte Polizeibamte mit Aussage nicht "blenden" - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis - Am Freitag (15. März) um 21:45 Uhr befuhr ein 59-jähriger Erftstädter die Friedrich-Ebert-Straße in Erftstadt. Nach eingenen Angaben wurde er im Ortsteil Kierdorf von einem entgegenkommenden PKW geblendet. Aus dem Grund sei er in ein am Straßenrand geparktes Auto gefahren. In einem Gespräch ließen sich die Polizeibeamten von der Aussage des Erftstädters nicht "blenden". Sie nahmen starken Alkoholgeruch wahr und stellten 1,46 Promille in der Atemluft fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand hoher Sachschaden und das Auto des Erftstädters wurde abgeschleppt. (sm)

OTS: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/10374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_10374.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Leitungsstab/Sachgebiet 2 Polizeipressestelle Telefon: 02233 52-3305 Fax: 02233 52-3309 Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de