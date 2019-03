Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / Ein LKW beschädigte eine ...

Ein LKW beschädigte eine Leitplanke und entfernte sich vom Unfallort - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis - Am Freitag (15. März) um 19:26 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass ein LKW auf der Bundesstraße 264 in Fahrtrichtung Türnich in der Nähe der Einmündung zur Kreisstraße 54 einen Unfall hatte. Der LKW kam von der Fahrbahn nach rechts ab und beschädigte eine Leitplanke auf einer Länge von 30m. Da der LKW auch über den schlammigen Grünstreifen und dann wieder auf die Fahrbahn fuhr, verschmutzte er die Fahrbahn stark. Die selbe Verschmutzung konnte ca. 400m weiter nochmals festgestellt werden. Die Fahrbahn musste an beiden Stellen durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Der LKW war bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Zeugenhinweise werden auf ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder unter der Telefonnummer 02233 520 entgegengenommen. (sm)

